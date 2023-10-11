Şeker bağımlılığınızı kırmanın 10 yolu

LİFİNİZİ ARTIRIN

Lif, protein gibi başka bir doyurucu maddedir. Ne kadar çok lif yerseniz, yemekten sonra kendinizi tok ve tok hissetme olasılığınız o kadar artar. Bu tatmin, tatlı ikramlar da dahil olmak üzere diğer yiyecekleri arama olasılığınızı azaltabilir. Meyve ve sebzeler harika bir lif kaynağıdır ve diğer birçok temel besin maddesini de içerir. Her öğüne ve atıştırmalıklara ürün eklemek, lif alımınızı artırmak için harika bir başlangıçtır. Ek olarak, günde önerilen 25 gramdan daha fazla lif elde etmek için tam tahıllar, baklagiller, kabuklu yemişler ve tohumlar yiyin. Lif alımınızı artırdıkça vücudunuzun bu besin maddesini doğru şekilde işlemesine yardımcı olmak ve kabızlık gibi rahatsız edici yan etkilerden kaçınmak için bol su içtiğinizden emin olun.