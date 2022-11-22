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Bruce Lee'nin ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı - Magazin haberleri

Bruce Lee'nin ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!

Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili bilgiler 50 yıl sonra bulundu. Efsanevi oyuncuyu fazla su içmenin ölüme götürdüğü ortaya çıkarıldı

Giriş: 22.11.2022 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin beyninde oluşan ödem nedeniyle ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. 

    20 Temmuz 1973'te henüz 32 yaşındayken Hong Kong'da hayata veda eden Lee'nin ölüm nedeni için o dönemde doktorlar, oyuncunun çok fazla ağrı kesici içmesini gerekçe göstermişti. Ancak yaklaşık 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek şaşırtıcıydı.

  • "ÇOK FAZLA SU İÇMEKTEN ÖLDÜ"

    Doktorlar, Bruce Lee'nin çok fazla su içmekten öldüğünü açıkladı. Clinical Kidney Journal adlı yayında yer alan makalede araştırmacılar, ünlü oyuncunun çok fazla su içmesinin hücrelerde yarattığı bir dizi bozukluk ile ödem oluşumunun hızlandığını söyledi. Bu durum tıp dünyasında 'hiponatremi' olarak adlandırılıyor. Hiponatremide vücudun sıvı dengesi için ihtiyaç duyduğu kandaki sodyum seviyesinin anormal derecede düşük olması söz konusu.

    Bu gerçek, Bruce Lee'nin meşhur ettiği "Arkadaşım su ol" sözünü akla getirdi. Fazla su içmesi, Bruce Lee'yi ölüme götürmüştü.

  • ÖLDÜĞÜNDE BEYİN AĞIRLIĞI FAZLAYDI

    Bilim insanları, Lee'nin hiponatremi için yüksek sıvı alımı, uyuşturucu kullanımı gibi susuzluğu artırabilecek faktörler ile reçeteli ilaçlar, alkol kullanımı gibi böbreklerin su atma yeteneğini zayıflatan faktörler dahil olmak üzere birden fazla risk faktörüne sahip olduğunu ileri sürdü. Lee'nin geçmişinde böbrek hasarı veya düşük çözünen madde alımı öyküsü olduğu da açıklandı.

    Doktorlar, Lee’nin ölmeden önce zararlı madde ve su içtiğini göz önüne aldığında tükettiği suyun böbrekleri için fazla gelmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Bu durumun ise beyinde ödeme neden olduğu aktarıldı. Beyin ödemi, kandaki sodyum yoğunluğundaki azalmayla ilişkilendirildi. Lee’nin beyni, öldüğünde bin 575 gram gelmişti. Normalde bin 400 gram olması gerekiyordu.

  • "HAVUÇ VE ELMA SUYU DİYETİ YAPIYORDU"

    2018'de 'Bruce Lee, A Life' biyografisini yazan Matthew Polly, Bruce Lee’nin öldüğü akşam çok fazla su içtiğinden bahsetmişti. Tıbbi çalışmalar şu sonuca varıyor; aşırı su alımı, Lee'nin ölümünün zaman çizelgesine uygun olarak, idrardaki su atılımıyla eşleşmezse, hiponatremiye ve beyin ödemine akabinde saatler içinde ölüme yol açabilir.

    Bruce Lee’nin eşi Linda ise eşinin ölümüne kadar sıvı bazlı bir havuç ve elma suyu diyeti uyguladığını söylemişti.

    Fotoğraflar: Avalon, Depo

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