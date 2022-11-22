"HAVUÇ VE ELMA SUYU DİYETİ YAPIYORDU"
2018'de 'Bruce Lee, A Life' biyografisini yazan Matthew Polly, Bruce Lee’nin öldüğü akşam çok fazla su içtiğinden bahsetmişti. Tıbbi çalışmalar şu sonuca varıyor; aşırı su alımı, Lee'nin ölümünün zaman çizelgesine uygun olarak, idrardaki su atılımıyla eşleşmezse, hiponatremiye ve beyin ödemine akabinde saatler içinde ölüme yol açabilir.
Bruce Lee’nin eşi Linda ise eşinin ölümüne kadar sıvı bazlı bir havuç ve elma suyu diyeti uyguladığını söylemişti.
Fotoğraflar: Avalon, Depo