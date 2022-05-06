AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracaklarını duyurmuştu. AB'nin teklifi en geç gelecek hafta pazartesiye kadar değerlendirmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 28. Bakanlar Toplantısında haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı aldı.

Salgın sonrası yaşanan hızlı talep toparlanması nedeniyle yapılan üretimin artırılması çağrılarına yanıt vermeyen OPEC'ten toplantı sonrası yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, jeopolitik faktörler ve salgına ilişkin konuların etkilerinin ise izlendiği belirtildi.