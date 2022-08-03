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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 3 Ağustos 2022 Çarşamba brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç litre?

Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 3 Ağustos brent petrol fiyatı

Brent petrol fiyatı, küresel petrol talebine ilişkin endişelerle birlikte düşüşe geçti. Dün günü 100,54 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol fiyatında, yeni günde 0,35 düşüş gözlemlendi. İşte, 3 Ağustos brent petrol varil fiyatı...

03.08.2022 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Brent petrol piyasaları, dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler ve resesyon beklentileri ile dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz günlerde 100 doların altına düşen brent petrol fiyatı, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini oluşturdu. Dün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 düşüş gösterdi.

  • BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor.

    Dün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 100,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,08 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

  • Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varillik artış öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 500 bin varil azalacağı yönünde.

    Stoklardaki artış beklentisi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü destekledi.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

    Dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler de resesyon beklentilerini güçlendirerek talep endişelerine neden oldu.

  • Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı.

    Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor.

  • Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

    ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

     

    Brent petrolde teknik olarak 100,86 ile 101,54 dolar aralığının direnç, 100,18 ile 99,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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