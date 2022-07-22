Fiyatlardaki yükselişte, devam eden jeopolitik riskler ve Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentileri nedeniyle yaşanan küresel arz daralması endişeleri etkili oldu.

Asya'daki güçlü talep işaretleri ve Hindistan'da benzin talebinin yüksek fiyatlara rağmen haziran ayında rekor seviyelere yükseldiğine yönelik veriler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. Ancak dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talep düşüklüğüne işaret eden veriler, doların değer kazanması ve ekonomik resesyona dair endişelerin güç kazanması gibi temel ekonomik beklentiler fiyatları yukarı yönlü hareketini baskılıyor.