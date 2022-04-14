Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla artış görülmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 400 bin varil (yüzde 2,3) artarak yaklaşık 421 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Çin'de artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin yılın geri kalanında talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etmesi de fiyatları baskıladı.

Ajans, dün yayınlanan mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"da, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti.