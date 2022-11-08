Brand Week Istanbul başlıyor!

Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Brand Week İstanbul, Zorlu PSM’de kapılarını açıyor. Bu yıl da birçok ünlü ve uzman isim sahne alıyor.
Endüstrileri ve markalar dünyasını bir araya getiren Brand Week Istanbul bu yıl “Time to Reset” temasıyla gerçekleşiyor. Etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden gelen liderler sunumlar, paneller, araştırma çıktıları ve tartışmalarla 9-10-11 Kasım tarihlerinde 9 ayrı sahnede katılımcılarla buluşacak.
9 Kasım’da hikâye anlatıcılığında yeni trendler, tasarımda inovasyon ve Türkiye’nin geleceğinin konuşulacağı Brand Week Istanbul’da; 10 Kasım’da yaratıcılık, bilimin geleceği ve spor iletişimi tartışılacak. 11 Kasım’da ise influencer ekonomisi, enflasyon dönemlerinde pazarlama ve yeni teknolojiler gibi konular ele alınacak.
BRAND WEEK ISTANBUL BİRÇOK KONUŞMACIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Hikâye anlatıcılığında yeni trendler, tasarımda inovasyon ve Türkiye’nin geleceğinin konuşulacağı 9 Kasım’da Dentsu Lab Tokyo Kreatif Direktörü Naoki Tanaka, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Gazeteci Nilay Örnek, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Besteci ve Orkestra Şefi Pınar Toprak ve Gazeteci Ünsal Ünlü gibi önemli isimler sahnede olacak.
Yaratıcılık, dijital trendler, bilimin geleceği gibi konuların tartışılacağı 10 Kasım’da ise Yönetmen Serdar Erener, Yazar ve Hicivci Nels Abbey, Decode Pazarlama Direktörü Phil Barden, Müzisyen Harun Tekin, Harbour Collective Kurucu ve Strateji Ortağı Kev Chesters ve Teknik Direktör Şenol Güneş başta olmak üzere birçok önemli isim Brand Week Istanbul katılımcılarıyla bir araya gelecek.
Influencer ekonomisi, enflasyon dönemlerinde pazarlama ve yeni teknolojilerin ele alınacağı 11 Kasım tarihinde ise Teknoloji Yazarı ve Trend Avcısı M. Serdar Kuzuloğlu, Şarkıcı Zeynep Bastık, FluTV Kurucusu İlker Canikligil, Les Benjamins Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın, Ekonomist Prof. Dr. Refet Gürkaynak ve Oyuncu Seda Bakan gibi önemli isimler konuşma yapacak.
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