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Bozulan muzları çöpe atmayın! Olgunlaşmış muzlarla harikalar yaratmanın 4 yolu

Olgunlaşmış muzlar genellikle çöpe atılır. Ancak bu olgunlaşmış muzlarla harikalar yaratabileceğinizi biliyor muydunuz? Birçok meyvenin pahalandığı bu zamanda erken olgunlaşan muzu çöpe atmak oldukça can sıkıcı. Para harcamaktan daha kötü bir şey varsa satın aldığınız yiyeceklerin daha kullanmaya fırsat bulamadan kötü olmasıdır. Enflasyonun ülke çapında meyve sebze fiyatlarında sürekli bir artışa neden olmasıyla birlikte, yiyeceklerin kötüye gitmesi artık daha da büyük bir sorun haline geldi. Neyse ki, bozulmaya başladıklarına dair işaretler görmeye başladığınızda kurtarılabilecek bazı yiyecekler var. Muz da bunlardan biri.

Giriş: 03.05.2023 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Muzları olgunlaşmışken yakalayabilirseniz, aslında onlarla pek çok tarif yapabilirsiniz. Muzlu ekmek pişirmek için olgunlaşmış muzların kullanıldığını büyük olasılıkla duymuş olsanız da, bozulduğu için bu meyvenin başka kullanımları olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. İşte olgunlaşmış muzla yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler

  • ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ MUZLU EKMEK

    Muz ekmeği, aşırı olgun muzları kullanmanın en bariz yollarından biridir. Ancak bu klasik tarifin yapımı basit ve ürünlere para harcamamanızı sağlamak için lezzetli bir yol.

    Malzemeler (4 kişilik)

    4 çok olgun muz, soyulmuş ve ezilmiş (yaklaşık 2 su bardağı)

    1/2 su bardağı Yunan usulü yoğurt

    4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

    2 büyük yumurta

    1 çay kaşığı vanilya

    2 su bardağı un

    3/4 su bardağı şeker

    1/2 su bardağı kavrulmuş ceviz, iri kıyılmış

    1 kabartma tozu

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    1⁄2 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

    1⁄2 çay kaşığı tuz

  • Nasıl yapılır?

    Fırını 350 ° F'ye ısıtın. 9 "x 5" x 3 "ekmek tepsisini yağlayın.

    Muz, yoğurt, tereyağı, yumurta ve vanilyayı büyük bir karıştırma kabında karıştırarak karıştırın. Ayrı bir kapta un, şeker, ceviz, kabartma tozu, kabartma tozu, tarçın ve tuzu karıştırın. Kuru malzemeleri yavaşça ıslak muz karışımına katlayın ve tamamen karışana kadar karıştırın.

    Hamuru hazırlanan tavaya kazıyın.

    Ekmeğin ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar yaklaşık 50 dakika düşük fırın rafında pişirin. Tavada 5 dakika soğumaya bırakın.

    Ilık veya oda sıcaklığında yiyin.

    İpucu:

    Muz ekmeği çeşitli şekillerde kandırılabilir, bazıları onu daha sağlıklı ve kahvaltı için daha uygun hale getirirken, diğerleri onu tatlı alemine sınırlayan bir çöküş düzeyi getirir. Hamuru tavaya dökmeden hemen önce aşağıdaki eklentilerden herhangi birini karıştırın:

    1 su bardağı yaban mersini, taze veya dondurulmuş

    1⁄4 su bardağı kıyılmış hindistan cevizi

    1 su bardağı yarı tatlı çikolata parçaları

    2 yemek kaşığı yumuşak fıstık ezmesi

  • TATLI PATATES MUZLU MUFFİN

    Eğer diyet uyguluyorsanız veya sadece daha az glüten ve süt ürünleri tüketmeye çalışıyorsanız, bu kekler tam size göre. Bu tarifte "çok olgun" muzlar ve ezilmiş tatlı patates kullanımı, ilave şeker içermeyen bir ton doğal tatlılık katar.

    Malzemeler (12 kişilik)

    2 çok olgun muz, ezilmiş

    3 yumurta

    1/2 su bardağı patates püresi

    1/4 su bardağı konserve şekersiz hindistan cevizi kreması

    1 3/4 su bardağı badem unu

    1/4 su bardağı tapyoka unu

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    1 çay kaşığı tarçın

    1 çay kaşığı öğütülmüş zencefil

    1/2 çay kaşığı tuz

  • Nasıl yapılır?

    Fırını 350ºF'ye önceden ısıtın. 12 fincanlık standart bir kek kalıbını kağıtlarla kaplayın veya her birini iyice yağlayın.

    Orta boy bir kapta muzları, yumurtaları, tatlı patatesi ve hindistancevizi kremasını birlikte çırpın.

    Ayrı bir büyük kapta badem unu, tapyoka unu, kabartma tozu, kabartma tozu, tarçın, zencefil ve tuzu birlikte çırpın.

    Islak malzemeleri kuru malzemelere yavaşça karıştırın ve birleşene kadar karıştırın. Hamuru hazırlanan muffin kalıbının oyukları arasında eşit olarak bölün.

    20 ila 25 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve servis yapmadan önce soğumaya bırakın.

     

  • GÜNEY USULÜ DÜŞÜK KALORİLİ MUZLU PUDİNG

    Tarif, olgun muzları gerektirir. Puding, yumuşak, kremsi dokusu nedeniyle aşırı olgun muzlarla harika olur.

    Malzemeler (8 kişilik)

    1⁄2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker

    1⁄3 su bardağı çok amaçlı un

    2 su bardağı süt

    3 yumurta, ayrılmış

    1 çay kaşığı vanilya özü Bir tutam

    tuz

    4 büyük olgun muz, dilimlenmiş

    1⁄2 kutu (12 ons) vanilyalı gofret (yaklaşık 35 gofret)

  • Nasıl yapılır?

    Orta boy bir tencerede 1⁄2 bardak şeker, un, süt, yumurta sarısı, vanilya ve tuzu birleştirin.

    Karışım bir puding haline gelene kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 12 dakika kısık ateşte pişirin.

    Yumurta aklarını bir karıştırma kabına koyun ve kalın, sert zirveler oluşana kadar bir elektrikli karıştırıcı ile çırpın.

    2 yemek kaşığı şekeri katlayın ve birleştirmek için birkaç saniye daha karıştırın. (Beze, soğuk bir alüminyum karıştırma kabında bir çırpma teli ile elle de çırpılabilir, ancak biraz egzersiz için hazırlıklı olun.)

    Muzların yarısı ile 8 "x 8" fırın tepsisinin veya fırına uygun kasenin altını kaplayın, ardından kurabiyelerin yarısını üstüne koyun. İki kat gofret ve muz oluşturmak için tekrarlayın, ardından pudingi üstüne dökün.

    Bezeyi pudingin üzerine yayın. Beze altın kahverengi olana kadar 10 ila 12 dakika pişirin.

  • MUZLU PANKEKLE

    Malzemeler:

    1 olgun muz

    1 yumurta

    2 yemek kaşığı badem unu

    1/4 çay kaşığı öğütülmüş zencefil

    1/2 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

    Bir tutam deniz tuzu

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Nasıl yapılır?

    Bir karıştırıcıda muz, yumurta, badem unu, zencefil, tarçın ve tuzu birleştirin ve pürüzsüz ve dökülebilir hale gelinceye kadar karıştırın.

  • Orta boy bir tavada, yağı orta-yüksek ateşte ısıtın. Tavaya bir kepçe hamur ekleyin ve bir tarafı kızarana kadar pişirin, ardından çevirin ve diğer tarafı kızarana kadar pişirin. Kalan meyilli ile tekrarlayın

  • PROTEİNLİ KEKLER: MİNİ MUFFİN

    Snickerdoodle kurabiyeleri harika ama snickerdoodle muffinleri denediniz mi? Bu kekler, orijinal kurabiyelerden sevdiğimiz aynı tarçın ve vanilya kombinasyonunu, ancak bir protein takviyesi ile sunar. Tarif, ezilmiş bir muz gerektirir ve olgunlaşmış muzları ezmek en kolay olanıdır.

    Malzemeler:

    3/4 su bardağı Vanilya Tozu Proteini

    3/4 su bardağı badem unu

    2 çay kaşığı tarçın

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    1/4 çay kaşığı tuz

    1 yumurta

    1 çorba kaşığı vanilya özü

    1/2 su bardağı hurma, çekirdekleri çıkarılmış ve yumuşaması için ılık suda ıslatılmış

    3/4 su bardağı şekersiz badem sütü

    1 ezilmiş muz

    Hindistan cevizi yağı spreyi

    Nasıl yapılır?

    Fırını 350 dereceye kadar önceden ısıtın.

    Tüm kuru malzemeleri bir kapta birleştirin.

    Hurmalar da dahil olmak üzere tüm ıslak malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Islak malzemeleri kuru malzemelere ekleyin ve birleştirmek için karıştırın.

    Hindistan cevizi yağı spreyi ile küçük bir kek kalıbını püskürtün. Hamuru muffin kalıplarına dökün.

    20-25 dakika veya bir kürdan temiz çıkana kadar pişirin.

    Üzerine biraz fazladan tarçın serpiştirin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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