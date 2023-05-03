Nasıl yapılır?

Orta boy bir tencerede 1⁄2 bardak şeker, un, süt, yumurta sarısı, vanilya ve tuzu birleştirin.

Karışım bir puding haline gelene kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 12 dakika kısık ateşte pişirin.

Yumurta aklarını bir karıştırma kabına koyun ve kalın, sert zirveler oluşana kadar bir elektrikli karıştırıcı ile çırpın.

2 yemek kaşığı şekeri katlayın ve birleştirmek için birkaç saniye daha karıştırın. (Beze, soğuk bir alüminyum karıştırma kabında bir çırpma teli ile elle de çırpılabilir, ancak biraz egzersiz için hazırlıklı olun.)

Muzların yarısı ile 8 "x 8" fırın tepsisinin veya fırına uygun kasenin altını kaplayın, ardından kurabiyelerin yarısını üstüne koyun. İki kat gofret ve muz oluşturmak için tekrarlayın, ardından pudingi üstüne dökün.

Bezeyi pudingin üzerine yayın. Beze altın kahverengi olana kadar 10 ila 12 dakika pişirin.