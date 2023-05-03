PROTEİNLİ KEKLER: MİNİ MUFFİN
Snickerdoodle kurabiyeleri harika ama snickerdoodle muffinleri denediniz mi? Bu kekler, orijinal kurabiyelerden sevdiğimiz aynı tarçın ve vanilya kombinasyonunu, ancak bir protein takviyesi ile sunar. Tarif, ezilmiş bir muz gerektirir ve olgunlaşmış muzları ezmek en kolay olanıdır.
Malzemeler:
3/4 su bardağı Vanilya Tozu Proteini
3/4 su bardağı badem unu
2 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kabartma tozu
1/4 çay kaşığı tuz
1 yumurta
1 çorba kaşığı vanilya özü
1/2 su bardağı hurma, çekirdekleri çıkarılmış ve yumuşaması için ılık suda ıslatılmış
3/4 su bardağı şekersiz badem sütü
1 ezilmiş muz
Hindistan cevizi yağı spreyi
Nasıl yapılır?
Fırını 350 dereceye kadar önceden ısıtın.
Tüm kuru malzemeleri bir kapta birleştirin.
Hurmalar da dahil olmak üzere tüm ıslak malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Islak malzemeleri kuru malzemelere ekleyin ve birleştirmek için karıştırın.
Hindistan cevizi yağı spreyi ile küçük bir kek kalıbını püskürtün. Hamuru muffin kalıplarına dökün.
20-25 dakika veya bir kürdan temiz çıkana kadar pişirin.
Üzerine biraz fazladan tarçın serpiştirin.