Haberde özetle Kıyıköy’de inşa edilen ölçüm istasyonunun denetiminin ve işletiminin Gazprom’a bırakıldığı ve Gazprom’un BOTAŞ’ın istasyona giriş-çıkışına izin vermede isteksiz davrandığı ileri sürülürken, BOTAŞ iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BOTAŞ’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“TürkAkım Projesi kapsamında Kıyıköy teslimat noktasında ithal edilecek doğal gaz için 10 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasından imzalanan Milletlerarası Anlaşma ile hukuki olarak en üst seviyede tarafların alım terminaline giriş ve buradaki faaliyetlerin kontrol ve izlenmesi yetkisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda BOTAŞ’ın kısıtsız ve koşulsuz olarak Alım Terminaline erişim yetkisi bulunmaktadır.

BOTAŞ yetkililerinin ölçüm istasyonuna tam giriş yetkisi bulunmakta olup BOTAŞ’ı temsilen bir yetkili de ölçüm istasyonunda bulunarak anlık ve günlük gelen doğal gazın ölçümlerine eşlik edecektir. Bu kapsamda, ithal edilen doğal gaz miktar ve kalitesi satıcı ve alıcı temsilcilerinin gözlemlediği ve imzalarının yer aldığı raporlarla belirlenecek olup bu raporlar aylık ödemeye baz alınacaktır. Ayrıca ölçüm istasyonundaki tüm ekipmanlar, bunların kalibrasyonları ve testleri ve buna ilişkin tüm işlemler alıcının onayına tabi tutulmaktadır.”