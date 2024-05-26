6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi

Adana'da bir ortaokulun 5'inci sınıfında eğitim gören kız öğrenciler E.K. (12), E.B. (11), F.B.Y. (11), F.N.K. (11), Z.E. (11) ve B.K. (11), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni C.C.'nin kendilerine sınıf içinde ve dua okurken cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı.

6 öğrencinin ailesi, 6 Mayıs'ta savcılığa giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

11 Mayıs'ta gözaltına alınan C.C. tutuklandı. C.C. hakkında '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan iddianame hazırlandı. Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirken savcı, C.C.'nin her bir kız çocuğu için 22 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 135 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

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"DUA OKURKEN VÜCUDUMUN ÖZEL BÖLGELERİNE DOKUNUYORDU"

İddianamede, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 6 kız öğrencinin Çocuk İzlem Merkezi'ndeki ifadelerine yer verildi. Kız öğrencilerden F.B.Y., öğretmenleri C.C.'nin birinci dönemin sonundan beri sürekli kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Öğretmenin vücudunun özel bölgelerine dokunduğunu anlatan kız öğrenci, dua okuduğu zaman öğretmeninin kendisine dokunduğunu, uzaklaştığında öğretmenin kendisine 'Sen benden neden ayrılıyorsun, gel yanıma' dediğini, belinden tutup, kendisine doğru çektiğini söyledi.

"KENDİSİNE DOĞRU ÇEKTİ"

Kız öğrencilerden B.K. da öğretmenin sınıfta devamlı ders sırasında kendisine dokunup, vücudunun değişik yerlerine bazen yavaş yavaş bazen de hızlı hızlı vurduğunu, ne amaçla yaptığını bilmediğini kaydetti. E.B. de öğretmenin 5'inci sınıfın başından bu yana vücudunun değişik yerlerine dokunmaya başladığını iddia etti. Birinci dönemin sonuna kadar öğretmenin omzuna dokunduğunu, ikinci dönemde ise farklı yerlerine dokunmaya başladığını öne süren E.B., son iki aydır da dua okurken bile vücudunu ellediğini, kendisine doğru çektiğini söyledi.