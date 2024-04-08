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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı! - Güncel Samsun haberleri

        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!

        Samsun'da, 70 yaşındaki İsmail Y., boşanma davası açan eşi 43 yaşındaki Yıldız Y.'yi sokak ortasında tabanca ile vurup, intihara kalkıştı. Çift hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 09:03 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:11
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        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
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        Samsun'da tüyler ürperten olay, dün sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi.

        BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; İsmail Y. (70), boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi (43) sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. aynı silahla kendini de vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

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        İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

        Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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