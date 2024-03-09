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Borusan Otomotiv Grubu, kullanılmış otomobil pazarına yönelik yeni bir adım atıyor. Yapılan açıklamaya göre, belirlenen kriterlere uygun her marka, model ve yaşta ikinci el otomobil için kişilere ya da kurumsal firmalara artık Borusan Next çatısı altında hizmet verilecek. Borusan Next markası ile Borusan Otomotiv Grubu, nakit alımdan takasa, satıştan servise, iş ortakları vasıtasıyla finansmandan sigorta çözümlerine kadar farklı alanlarda hizmetler sunulacak.

Otomotiv perakendeciliğinde tam entegre hizmet ağı oluşturmak üzere planlarını tamamladıklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Next ile pazarda önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediklerini söyledi.

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Kullanılmış otomobil satın almak isteyen tüketicilerin güven problemi yaşadıklarını ve karşılarında kurumsal bir yapı görmek istediklerini belirten Tiftik, "Bugün pazara baktığımızda her 0 km otomobil satışına karşılık ikinci el pazarında yaklaşık 8 işlem yapılıyor. Bu oran ikinci el otomotiv pazarı hacminin büyüklüğünü ve potansiyelini çok net gösteriyor. Borusan Otomotiv Grubu olarak 40 yıldır müşterilerimize hem yeni hem kullanılmış otomobil pazarında sunduğumuz premium hizmet kalitesini ve güvenini, şimdi yeni bir marka adı altında buluşturuyor olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

SAMANDIRA'DA BAŞLADI, BÜYÜKŞEHİRLERE YAYILACAK

Borusan Next çatısı altında temsil ettikleri BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover markaların yanı sıra diğer yerli ve yabancı markaların da alım satımını yaptıklarını belirten Tiftik, “Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında faaliyet gösteren ikinci el platformumuzda yer alan tüm araçlarımızın sorgulama sayfalarının, Borusan Next'in resmi internet adresiyle entegrasyonu gerçekleşti. Borusan Otomotiv ikinci el platformunda yer alan tüm otomobiller artık yeni web sitesinden de görüntüleniyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl aramıza katılan Borusan Araç İhale şirketimiz de Borusan Next çatısı altında kurumsal müşterilere yönelik ihalelere devam edecek" bilgilerini paylaştı.

Müşterilerin, tam entegre bir yapı üzerinden ekspertiz, alım satım, takas, ihale ve değerleme gibi ikinci el otomobil pazarını ilgilendiren hizmetlerin tümüne tek bir noktadan ulaşacağını aktaran Tiftik, "Müşterilerimiz tüm araç stoğumuza online kanallar üzerinden erişebilirken, Borusan Next’in ilk etapta Samandıra'daki hizmet noktasında otomobilleri inceleyebilecek. Borusan Next büyükşehirlerdeki genişlemesine önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan İstanbul Kağıthane'deki hizmet noktasıyla devam edecek" diye konuştu.

Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar da, "Otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açıyoruz. Borusan Next, ikinci el otomobil almak, satmak ya da takasla değiştirmek isteyen tüketicilere sunduğu alışılmışın dışındaki müşteri deneyimi ile hizmet veriyor. Her yıl yüksek hacimli araç satışlarına sahne olan ikinci el pazarında yeni yönetim modelimizle hizmet performansımızı en üst seviyeye çıkarıyoruz. Kapılarını ilk olarak İstanbul Samandıra’da açan Borusan Next, Ankara ve diğer büyükşehirlerdeki yatırımlarla da hizmet alanını genişletecek" dedi.