Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Borsada işlemler durduruldu

Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi

Giriş: 08.02.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Borsada işlemler durduruldu
AA

Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

2 KEZ DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Güne negatif bir seyirle başlayan borsada, kısa süre içerisinde önce yüzde 5'lik daha sonra yüzde 7'lik düşüşler yaşandı. İki noktada da devre kesici sistem çalıştı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10.12.01'de de devreye girerken, 2. devre kesici 10:42:31 itibarıyla çalıştı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Duyulmamış kız isimleri ve anlamları
Duyulmamış kız isimleri ve anlamları
DSÖ, 3'üncü Seviye Acil Durum ilan etti
DSÖ, 3'üncü Seviye Acil Durum ilan etti
SGK'dan deprem bölgesi için ilaç açıklaması
SGK'dan deprem bölgesi için ilaç açıklaması
Depremden sonra neden tsunami olur?
Depremden sonra neden tsunami olur?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.