Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün 121 bin 804 puana ulaşarak rekor kırdı. Endeksin önceki zirvesi Ocak 2018'de gördüğü 121 bin 532 puandı. Bu rekorun kırılmasında ABD-İran geriliminin azalması ve ABD-Çin arasında bugün imzalanacak 1. Aşama Ticaret Anlaşması'nın yarattığı iyimserlik etkili oldu.

BIST 100 endeksi 2020'de şu ana kadar yaklaşık yüzde 5.6 yükselerek tarihi zirvesine ulaştı ve yatırımcıların yüzünü güldürdü. TL bazında endeks rekor kırarken dolar bazındaki tarihi zirvesinin bir hayli altında seyrediyor.

Dolar bazında endeks tüm yatırımcılar, özellikle de yabancı yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin ne kadar ucuz veya pahalı olduğuna dolar bazında yaptıkları hesaplarla kanaat getiriyor. Örneğin kasım sonunda HABERTÜRK'e açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius Türk şirketlerinin hisselerinin dolar bazında halen çok ucuz olduğuna dikkat çekerek Türk yatırımcılara "TL alın. O TL ile Türk şirketlerine yatırım yapın" tavsiyesinde bulunmuştu. Mobius'un bu tavsiyesinden bu yana BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

Dolayısıyla BIST 100'ün rekorlar kırdığı şu günlerde endekse dolar bazında bakmakta fayda var. Dolar bazın BIST 100 bugün itibarıyla 2.05 sent seviyesinde bulunuyor. Dolar bazında rekorunu ise 5.10 sentle Mayıs 2013'te görmüştü. O dönemde BIST 100 TL bazında 89-90 bin puan aralığında hareket ediyordu. Yani TL bazında bugüne göre yaklaşık yüzde 26 aşağıdaydı.

DOLARDA YÜZDE 225'LİK YÜKSELİŞ

Ancak o dönemde dolar/TL 1.81 seviyesindeydi. Yani dolar, TL karşısında Mayıs 2013'ten yüzde 225 yükselmiş durumda. Dolayısıyla endeks Mayıs 2013'te o dönem için sadece TL bazında değil dolar bazında da rekor kırmıştı. Dolar bazındaki rekor, kurdaki yükseliş sebebiyle 6.5 yıldır kırılabilmiş değil. Borsanın dolar bazındaki rekoruna giden yolda, Fitch, Kasım 2012'de Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri gerekçe göstererek ülke notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti. Ardından Mayıs 2013'te Moody's'te benzer bir adım atmıştı.

PİYASALAR RAHAT NEFES ALAMADI

Ancak mayıs sonunda İstanbul'da başlayan ve birçok şehre yayılan Gezi Parkı protestolarıyla o dönem piyasada rüzgar tersine dönmüştü. Son 6.5 yılda Suriye'de şiddetlenen iç savaş, 15 Temmuz darbe girişimi, yaşanan üzücü terör olayları ve art arda gelen seçimlerin (ve referandumun) yarattığı belirsizlikler, piyasaların hiçbir zaman 2013'teki kadar rahat nefes almasına olanak vermedi. Bugün Moody's'e göre Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında, Fitch'e göre ise 3 kademe altında yer alıyor. Yani bugün 2013'ten çok farklı bir dünyada olduğumuzu söylemek yanlış olmaz.

Dolar bazında rekorun gelmesi en azından kısa ve orta vadede şimdilik imkansıza yakın duruyor. 5.10 sentlik dolar bazındaki rekorun kırılabilmesi için kurun şu anki 5.89'luk seviyesinde sabit kalması ve endeksin yaklaşık yüzde 150'lik artışla 300 bin 500 puanı aşması gerekiyor. Yani 'tam' rekor için 179 binlik bir artış yaşanması gerekiyor.