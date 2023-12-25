Borsa neden düştü? 25 Aralık BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününde yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi kapanışı 7.264,87 puanla yüzde 3,87 düşüşle kapattı. Son dönemde borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" Sorusunu beraberinde getirdi. İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü sorusunun yanıtı...
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22 Aralık Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 2,67 değer kaybıyla 7.557,56 puandan tamamlamıştı. Borsanın açılış gününe düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde yüzde 3,87 değer kaybederek 7.264,87 puandan tamamladı. Peki, "Borsa neden düştü? 25 Aralık 2023 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte 25 Aralık Borsa İstanbul'da son durum...
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25 ARALIK 2023 BIST 100 ENDEKSİ İLE BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,87 değer kaybederek 7.264,87 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 292,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,71, holding endeksi yüzde 3,72 değer kaybetti.
Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok gerileyen ise yüzde 8,17 ile turizm oldu.
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Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta yüzde 78 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağının tahmin edildiğini belirten analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.
Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da işsizlik oranı, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, Dallas Fed imalat aktivite endeksi ile konut fiyat endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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HİSSELERDE DENGELENME
Bunun yanında yakın zamana kadar hızlı yükselişleriyle gündeme gelen bazı hisselerde geçen hafta derinleşen kayıplar yeni haftaya da taşındı. Sasa'da günlük kayıp yüzde 3.6'ya ulaşırken, Hektaş yüzde 2.5 değer kaybetti. Ayrıca son aylarda halka arzı gerçekleşen ve ilk günlerinde art arda tavan olan şirket hisselerinde de bugün yüzde 6 ila 9 arasında düşüşler görüldü. Analistler genel satış baskısının yanında bu hisselerde yaşanan düşüşlerin beklenen bir dengelenme olduğunu ifade etti.
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MOODY'S'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Geçen haftaki düşüşte Moody's'in bir önceki cuma beklenen Türkiye kredi notu değerlendirmesini yayımlamaması da etkili olmuştu. Piyasalar kredi derecelendirme kuruluşunun bir not artışına gitme ihtimalini fiyatlıyordu. Beklenen açıklamanın gelmemesi negatif bir etki yarattı.
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KREDİ FAİZ ORANLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Borsayı aşağı çeken bir başka neden ise TCMB'nin faiz artırımları sonrası yüzde 90'lara çıkan kredi faiz oranları olarak gösteriliyor. Kredi kullanarak yatırım yapan bir çok yatırımcı bu faiz oranı ile para kazanması zorlaştığı için artık kredi kullanmaktan vazgeçmiş durumda. Bu da özellikle kredi kullanarak satın alınan küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerini olumsuz etkiliyor.
TL MEVDUAT FAİZLERİ ALTERNATİF HALİNE GELDİ
Faiz artırımlarının bir diğer etkisi de mevduat faizlerinin borsa yatırımlarına alternatif haline gelmesi oldu. 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri yüzde 52'yi aşarken son yaşanan satışların ardından küçük yatırımcının garanti getirisi olan TL mevduata yöneldiği belirtiliyor. Faiz artırımlarından önce TL mevduat faizinin enflasyona oranla çok düşük kalması pek çok tasarruf sahibini getiri arayışına itmiş ve Borsa İstanbul bu arayıştaki ilk duraklardan birisi haline gelmişti.
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NOEL TATİLİYLE LİKİDİTE AZALDI
Tüm bunların yanında yurtdışında Noel tatili sebebiyle işlem yapılmaması bugün piyasada likidite azalmasına yol açtı. Yabancı yatırımcı 15 Aralık haftası itibarıyla son 7 haftada 1 milyar 762 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Son haftalarda ağırlıklı alım tarafında olan yabancıların bugün alım yapmaması borsada düşüşü hızlandırdı.