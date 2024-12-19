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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 19 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! Borsa neden düştü?

        Güne yüzde 0,65 düşüşle 9.851,29 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı. Çarşamba günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks günü 9.915,76 puanla kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izledi. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 19 Aralık 2024 Perşembe borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:41
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti. Son dönemde endeksin düşüş eğiliminde hareketi, "Borsa neden düştü? 16 Aralık 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

          Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,63 ile iletişim oldu.

          Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle karışık bir seyir izleniyor.

        • 4

          Öte yandan bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit bırakırken, gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli yaklaşımın süreceğine işaret etti.

          ABD ekonomisi de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

        • 5

          Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyon ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

          Kaynak: AA

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