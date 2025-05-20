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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Borsa Haberleri

        Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 08:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:48
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        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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