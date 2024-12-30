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        Borsa haftaya yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:12
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        Borsa haftaya yükselişle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,18 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.040,66 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

        Analistler, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

        Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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