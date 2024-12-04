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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:27
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,39 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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