Borsa günü düşüşle tamamladı

REKLAM advertisement1

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 111,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,91 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,41 ile madencilik oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilerken, CDS bugün 273,75 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif seyrediyor.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, büyüme, sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ZEW endeksleri, Japonya'da büyüme ve sanayi üretiminin öne çıkacağını söyledi. REKLAM Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu belirtti. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.