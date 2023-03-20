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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kaybederek günü 4.975,47 puandan tamamladı

Giriş: 20.03.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 70 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 3,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,54 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 5,09 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle dalgalı bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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