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Borsada 'Şimşek Hareketi'! Banka hisseleri yükselişte...

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçerken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi borsada heyecan yarattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3'ün üzerinde yükseliş yaşadı. Bankacılık endeksindeki artış ise yüzde 9'u buldu

Giriş: 30.05.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa banka hisseleriyle yükselişte
HABERTURK.COM / AA

Seçimlerin ardından gözler cuma gününe kadar açıklanması beklenen kabineye çevrildi. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçerken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi borsada heyecan yarattı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71.88 puan ve yüzde 1.51 değer kazanarak 4.840 puana çıktı.

Daha sonra ise özellikle banka hisselerindeki sert yükselişin etkisiyle BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3.27 değer kazanarak 4.924 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 8.86 ve holding endeksi yüzde 4.21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 4.10 değer kazanarak günü 4.768 puandan kapatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesinde uluslararası yatırımcılar tarafından iyi tanınan Şimşek'in, ülkenin ekonomi politikalarını şekillendirmeye yardımcı olması için hükümete dönebileceğini söylediğinde, olası bir ekonomi ekibi değişikliğinin ipuçlarını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında “uluslararası itibara sahip finans yönetimi” ile istihdam ve üretim ekonomisi vurgusu öne çıkmıştı.

Analistler Şimşek'in yeni ekonomi yönetiminde yer alması durumunda daha geleneksel bir para politikası uygulanmasının beklendiğini vurguladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

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