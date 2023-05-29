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Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştü

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Giriş: 29.05.2023 - 22:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştü
Reuters

Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiğini aktardı.

Seçimler öncesinde Erdoğan, uluslararası yatırımcılar tarafından iyi tanınan Şimşek'in, ülkenin ekonomi politikalarını şekillendirmeye yardımcı olması için hükümete dönebileceğini söylediğinde, olası bir ekonomi ekibi değişikliğinin ipuçlarını vermişti.

Konuya yakın olduğu belirtilen iki kaynak, görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Fotoğraf: AA

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