Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.136,45 %1,58
        DOLAR 30,2744 %0,10
        EURO 33,0462 %0,36
        ALTIN 1.976,26 %0,54
        FAİZ 42,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,75 %1,29
        BITCOIN 39.680,00 %-0,34
        GBP/TRY 38,5912 %0,35
        EUR/USD 1,0906 %0,20
        BRENT 80,30 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 3.231,88 %0,56
        Haberler Ekonomi Para BOJ'dan ultra gevşek para politikasına devam kararı - Para Haberleri

        BoJ'dan ultra gevşek para politikasına devam kararı

        Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:12 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ultra gevşek para politikasına devam kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

        Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de tutarken, oy birliğiyle alınan kararla getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gidilmedi.

        Politika metninde, bankanın Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizini yüzde 1 seviyesinde tutmak için gerektiği kadar Japon tahvili alacağı taahhüdünde bulunulurken, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına da devam edeceği bildirildi.

        Yurt içi ve yurt dışındaki yüksek belirsizlikler nedeniyle bankanın parasal gevşemeye devam edeceği kaydedilen metinde, ekonomik aktivite ve finansal koşulların da yakından takip edileceği ifade edildi.

        REKLAM

        Metinde, bankanın ücret artışlarındaki katkılarla sürdürülebilir ve yönetilebilir bir şekilde yüzde 2 enflasyon seviyesinde fiyat istikrarını hedeflediği vurgulandı.

        BoJ'un miktarsal ve nitelikli parasal gevşemeye getiri eğrisiyle birlikte devam edeceği aktarılan metinde, parasal tabanda enflasyon hedefine ulaşana kadar genişlemenin süreceği bildirildi.

        ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

        BoJ, bu toplantıda ekonomiye ilişkin projeksiyonlarını da açıkladı.

        Buna göre, BoJ üyelerinin 2023 yılı için büyüme beklentisi medyanı yüzde 2'den yüzde 1,8'e gerilerken, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve TÜFE'deki artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,8 ve 3,8'le değişim göstermedi.

        Büyüme tahmini 2024 için yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarken, bu yıl enflasyonun yüzde 1,9 olacağı yönündeki öngörü sabit kaldı.

        BoJ üyeleri, 2025 için büyümenin yüzde 1 olacağı ve TÜFE'nin yüzde 1,9 artacağı tahminini değiştirmezken, çekirdek TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Habertürk Anasayfa