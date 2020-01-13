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ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin Boeing'in 737 Max modeli uçağı sebebiyle yaşadığı sıkıntıların 2020'de ekonomik büyümeden yarım puan götürebileceğini belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında 2020'ye yönelik beklentilerini açıklayan Mnuchin "Boeing'in durumu GSYH rakamlarını kesinlikle etkileyecektir. Bu sene yüzde 2.5-3 arası bir büyüme bekliyoruz. Büyüme 2.5'a daha yakın olabilir. Boeing olmasaydı büyüme kesinlikle yüzde 3 gelirdi.

Boeing'in büyük umutlar bağladığı 737 Max modeline, 2 ölümlü kazaya karışmasının ardından dünya genelinde uçuş yasağı gelmişti. Firma aralıkta bu modelin üretimini askıya aldığını bildirdi.

ABD'nin en büyük ihracatçılarından birisi olan Boeing'in hisseleri 1 yılda, yaşadığı sorunlar sebebiyle, yüzde 6 değer kaybetti. Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus, 2019 yılında 863 uçak teslimatı yaparak Boeing´i geride bıraktı ve dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu. Böylece 2011'den bu yana sektörde lider olan Boeing 9 yıl sonra tahtını kaptırmış oldu.