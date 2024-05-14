Kim Kardashian, Kylie Jenner, jennifer Aniston, Halle Berry, Kerry Washington ve Dua Lipa gibi ünlülerin tırnak tasarımcısı olarak kariyerinin büyük bir kısmını, bu insanları nasıl daha göz alıcı hale getireceğini düşünerek geçiriyor. Ünlüler ona o kadar değer veriyor ki geçen yıl Katy Perry, Truong ve kız kardeşini Dolce & Gabbana çekimi için Capri'ye uçurdu. Bir ünlünün manikürcüsünü yanında getirmesi çok nadir görülen bir durum olmasına rağmen.