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        Haberler Dünya Son dakika: Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı

        Son dakika haberi Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı

        Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Başbakan'ın sağlık durumuyla ilgili ise, hastaneye geldiğinde bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:47
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        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
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        Slovakya'da kabine toplantısının ardından silah sesleri duyuldu. Saldırıda Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulduğu bildirildi.

        Olay, başkent Bratislava'nın yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi.

        Saldırgan tarafından dört el ateş edilirken, bir kurşun Başbakan Fico'ya isabet etti. 59 yaşındaki Başbakan için ambulans helikopter gönderildi. Hastane sözcüsü, Başbakan'ın hastaneye geldiğinde bilincinin açık olduğunu açıkladı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Hükümet, Başbakan'ın hayati tehlikesi bulunduğunu duyurdu.

        Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová saldırıyı 'barbarca' olarak tanımlayıp kınarken, Başbakan Fico'nun sağlığına kavuşacağına inandığını belirtti.

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        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Romanya Başbakanı Ciolacu ve Çekya Başbakanı Fiala olayın şoke edici olduğunu ve Başbakan Fico'ya sağlık dilediğini açıkladı.

        AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ve Ukrayna lideri Zelenskiy saldırıyı kınarken, Polonya Başbakanı Tusk da iyi dileklerinin Başbakan ile olduğunu bildirdi.

        Almanya, siyasette şiddete yer olmadığını bildirerek Başbakan'a sağlık diledi.

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