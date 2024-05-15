CANLI | Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı!

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8-9 Haziran'da olağan seçimli genel kurula giden Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım da başkan adayı olduğunu resmen duyurdu.

Pazartesi günü yaptığı açıklama ile "Çarşamba günü düzenleyeceğim basın toplantısı ile adaylığımı duyuracağım" diyen Aziz Yıldırım adaylığını resmiyete döktü.

Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürütmüştü.

Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"BENİMLE KAVGA EDERLERSE EDERİM"

"Kimseyle kavga etmeyeceğim' dedim ama benimle kavga ederlerse ederim. Altı yıl önce ben ayrılırken herkes 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu' dedi. Şimdi de 'Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar. Böyle bir memleket."

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"TEK DERDİM FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI" "Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz." "FENERBAHÇE'DE PARA SORUNU OLMAZ" "Fenerbahçe'de hiçbir zaman para sorunu olmaz. Bu kulübü neden halka açtım? Hapisteyken halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Neden? Fenerbahçe, sivil toplum örgütü olarak büyüsün. 'Anadolu'nun her yerine binalar yapalım, bir araya gelelim' dedik binalar da açmaya başladık ama kapattılar" "TÜRKİYE'NİN KUVA-YI MİLLİYE'Sİ FENERBAHÇE'DİR" "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz. Ne zaman? Fenerbahçe birleştiği zaman. Türkiye'nin Kuva-yı Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübü'dür"

NEDEN ADAY OLDU? Hiç niyetim yoktu, para da kazanıyorum. Keyfim yerinde. İşleri tıkırına koydum ama Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Dava arkadaşlarım, üyeler 'Bir şeyler yapmamız lazım' dedi. Biri aday olsun istedik ama 'Sen varken aday olmayız' dediler. Başka yerden de aday olan çıkmadı, o zaman mecbur olduk. 20 sene başkanlık yaptım, altı sene lig şampiyonu olduk. Hem de zor günlerde. Para yokken şampiyon olduk. "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim" Haberi Görüntüle "1 MİLYAR 950 BİN TL BORÇ BIRAKTIM" "1 milyar 950 bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 milyar borç var. Diğer borçlarla 12 milyar TL borç var! 630 milyon Euro borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 milyon Euro, Ülker 70 milyon Euro, Emlak Konut yüzde 20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 milyon Euro borç yok ama 630 milyon Euro'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 milyon Euro'ydu, bunu açıkladım. 50 milyon Euro'ya oyuncu sattınız, devlet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 milyon Euro! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 milyon Euro! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle"

KONUŞMASI SIRASINDA DUYGULANDI "Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçelisiniz... Anlamıyorlar, anlamıyorlar bunlar." "SÜREKLİ SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTIM" Özellikle bu sezon takımımızın gidişatını engellememek adına Ocak 2024'ten bu yana sürekli sükunet çağrısı yaptım. Bu hafta oynayacağımız maçta da galip geleceğimize inanıyorum. Galip geleceğiz ve yeni bir süreç başlayacak. Bir sporcumuzun kazanacağı şampiyonluk, başkanlık seçiminden daha önemlidir çünkü tarih başkanları değil şampiyonları yazar. Üzülerek söylüyorum ki 2018'deki yarış süreci şampiyonluğumuza engel olmuştur. Aynısı yaşanmasın diye mücadele edeceğim" "FENERBAHÇE'Yİ KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR, AÇIK KONUŞMAK LAZIM" "Mevcut başkan Ali Koç, 'Ben Fenerbahçe Başkanı olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu hepimiz duyduk. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açık konuşmak lazım. İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, TFF Başkanı mı? Kim? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Kim? Alttan söylemeyeceksin, yukarıdan söyleyeceksin. Alttan olmaz."

"AÇIK OLACAĞIZ" "Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız!" "FENERBAHÇE'NİN ADAMIYIM, ATATÜRKÇÜYÜM, CUMHURİYETÇİYİM" "Twitter'da yazıyorsunuz. Ben Twitter'ı okumuyorum. Benim troll'üm de yok. Ben kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım! Ben siyasetle uğraşsam siyasete girerdim. Ben Atatürkçüyüm, laikim ve cumhuriyetçiyim. Fenerbahçe üst kimliktir. Yıllarca bunu söyledim. Bu kimlik altında her türlü insan vardır ama hiçbir zaman ayrımcılık olmaz. Bütün kulüpler için söylüyorum. Bu çomağı sokarlarsa, beka sorunu başlar. Ben saygı gösteriyorum. Benim için onun insan olması önemli. Ya Atatürk'ü tanımayanlar Atatürk'ü kendine siper ediyorlar. Hiç tanıyorlar mı? Herkese tavsiye ediyorum, Atatürk'ü iyi okuyun." "ÇOCUKLARIN AŞKI İÇİN ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIM" "Kızım salıncakta sallanıyor. Televizyon da açık. Fenerbahçe'nin içeride bir maçı oynanıyor, Fenerbahçe '0' rakip takım '1' yazıyor. Sordu bana, '1-0 galibiz' dedim. Sonra 'Neden yalan söylüyorsun?' diyor. Çocuklar, kazanana yakın hissediyor. Çocukların aşkı için şampiyon olmamız lazım." "ÜÇ SENE İÇİN GELECEĞİM" "Ben seçilirim, seçilmem. 72 yaşındayım. Allah ne kadar ömür verir bilmem. 3 sene için geleceğim. 3 seneden fazla yapamam. Yanlışlardan ders almalıyız. Bu dersleri alırsak o zaman Fenerbahçe'yi yukarı taşırız." "FENERBAHÇE'NİN BORCU KADAR ALACAĞI VAR" "Devletten maddi ve manevi alacağımız var. Manevi alacağımız ödenmez. Hepimiz perişan olduk, şikeci damgası yedik. Fenerbahçe'nin borcu kadar alacağı var. Bunu masada çözmemiz lazım, mahkemede çözemeyiz. İnşallah geldiğimizde bunları çözeceğiz"

"JOSE MOURINHO İLE İKİ SAAT KONUŞTUK" "Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşlarımız menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş. Üç tane şey... Şimdi diyorlar '15 Milyon Euro buna verilir mi?' Ya sana ne kardeşim?" "OBRADOVIC İLE BEŞ AYDIR HİÇ KONUŞMADIM" "Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır!" "ROBERTO CARLOS'U ALDIK..." "Roberto Carlos'u aldık, sohbet ederken 'Avrupa'da final oynar ve Şampiyonlar Ligi'ni alırız' dedi. Bu bizim aklımızda yok. Ancak Carlos bunu bütün oyunculara aşıladı, böyle bir hava oldu. Chelsea, Sevilla, Inter... O motivasyonla oldu!" "MOURINHO'NUN PARASININ YARISINI BEN VERECEĞİM" "Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım..."

"MOURINHO GELİRSE İSTEDİĞİ BİRKAÇ OYUNCUYU ALIRIZ" "Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım." "ZENGİN ADAMI NE YAPAYIM?" "Zengin iş adamları geliyormuş yönetime! Zengin adamları ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz! Bu kadar mı kafanız çalışmıyor! Para versinler yeter! Murat Ülker'e, Ferit Şahenk'e başkan olmalarını söyledim ama işleri var!" "BORCU KAPATMAYA DEĞİL, ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM" "Borcu kapatmaya değil, şampiyon yapmaya geliyorum!"

"BENİM OLDUĞUM DÖNEMDE GALATASARAY HİKAYEYDİ" "Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz abi... Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi! Biz FETÖ ile mücadele ettik. Devletin içine sızdılar, devlet ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara'ya gittim ve 'Hapis yatmaya razıyım, karar verin' dedim. Verdiler!" "BENİM ZAMANIMDA BU KADAR KONUŞAMIYORLARDI" "Seçilirseniz, futboldaki bu nobran dil değişecek mi?" sorusu üzerine Aziz Yıldırım: "Benden sonra her şey çok değişti, benim zamanımda bu televizyonlarda konuşamıyorlardı!" "HEDEF TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK" "Hedef Türkiye'de şampiyonluk! Abartmayın ya! Şampiyonlar Ligi falan yok kardeşim! Önce Türkiye'de şampiyon olacağız! Sonra bakarız! Ne Şampiyonlar Ligi ya? Milleti kandırmaya, hayal satmaya gerek yok! 10 senedir şampiyon olamıyoruz, önce şampiyonluk!" "TÜRKİYE'DE FETÖ YOK OLMADI" "Türkiye'de FETÖ yok olmadı. Her gün haberleri görüyoruz, duyuyoruz. Türkiye'de sporda FETÖ operasyonu yapılmadı. Duruyor. Hakemlerde, yöneticilerde... Hiçbir yerde yapılmadı. Yapılması lazım. Bunun yanında basında da yapılması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam benim 55 basın mensubu hakkında suç duyurum var. Soruyoruz neden bir şey yapmıyorsunuz diye, anlatıyorlar anlatıyorlar. Geldiğimde konuşacağım, bütün FETÖ'cüleri afişe edeceğim."

YÖNETİM LİSTESİ BELLİ Mİ? "Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, sicil ve alt denetleme kurulları da dahil olmak üzere kimseyle konuşmadık. Şerefim, namusum üstüne. Cumartesi günü bir düğün var ona gideceğim. Pazar günü İstanbul'a geleceğim. Sonra konuşacağız ve divana sunacağız. Yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var." "BENİM DÖNEMİMDE GALATASARAY'IN KADIKÖY'DE GALİBİYETİ YOKTU" "Kongrelere huzursuzluk olmasın diye gelmedim. Divan toplantısına geldim. Denizden geldim bir de, mafya liderleri gibi. Ne oldu, geldim oturdum bir kişi bile 'Başkan hoş geldin.' demedi. Benim zamanında 6 defa şampiyon olduk. 3 defa son maçta kaybettik. Hiç küme düşme tehlikesi yaşamadık ama onu biliyoruz. Burada az daha küme gidiyorduk. Benim zamanımda Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyeti yoktu" "ALİ KOÇ İLE KÜS DEĞİLİM, FİKİRLERİMİZ AYRI" "Ben Ali Koç'la küs değilim. Fikirlerimiz ayrı. Ali Koç'la ilgili hiçbir sorunum yok, icraatleriyle ilgili sorunum var. KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK? Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gündem maddelerini görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta saat 10.00'da Ülker Stadı'nda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır." denildi. Açıklamada kulüp başkanlığı ve kurullar için adaylık başvurularının 23 Mayıs'a kadar yapılabileceği belirtilirken, oy kullanma hakkı olan üye sayısının 46 bin 410 olduğu aktarıldı.