Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: "Başkan seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"

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Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısı ile Fenerbahçe başkanlığına adaylığını duyuracak olan Aziz Yıldırım, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü, Fenerbahçe başkanı seçilmesi halinde Portekizli teknik direktörü göreve getireceğini duyurdu.

Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak Haberi Görüntüle

"HENÜZ BİR YÖNETİM KURULU LİSTESİ HAZIRLAMADIM"

15 Mayıs Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek olan Yıldırım, sosyal medyada adaylık ve yönetim listesi ile ilgili çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım, "Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon oluşturulmaktadır. Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim. Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı. REKLAM

TRT Spor'a da açıklamalar yapan Yıldırım şunları söyledi: "CAMİAYI 3 TEMMUZ'DAKİ GİBİ BİRLEŞTİRECEĞİZ" "Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek. Bu süreci başlatıyoruz. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz"

"SEÇİLİRSEM MOURINHO'YU GETİRECEĞİM" "Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim."

"MOURINHO, KAYSERİSPOR MAÇINI İZLEDİ" "Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm."