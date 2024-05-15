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        Haberler Gündem Güncel Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 4 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada, suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili gözaltı kararı verildiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:17
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        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisi gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

        Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'Yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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        #son dakika
        #Serdar Sertçelik
        #Ayhan Bora Kaplan
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