Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

EGM'DEN O İDDİALARA YANIT

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'Yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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