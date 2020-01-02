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Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus, 2019 yılında 863 uçak teslimatı yaparak Boeing´i geride bıraktı ve dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu. Böylece 2011'den bu yana sektörde lider olan Boeing 9 yıl sonra tahtını kaptırmış oldu.

Şirkete özgü bazı sanayi sorunları nedeniyle Ekim ayında yıl sonu teslimat hedefini yüzde 2.0-yüzde 3.0 aralığında düşüren Airbus, 2019´da yıllık 860 uçak teslimatı hedefini aşarak 863 teslimat yaptı ve böylece dünyanın en büyük uçak üreticisi unvanını kazanarak Boeing´i geride bıraktı. Geçen yıl 737 MAX modeline ilişkin sorunlarla zorlu bir yıl geçiren Boeing ise, 2018'deki 704 uçak teslimatının neredeyse yarısı olmak üzere, 2019´da toplamda 345 teslimat yaptı.

Uçak üreticilerinin gelirlerinin büyük çoğunluğunu uçak teslimatları sonrası elde etmeleri sebebiyle şirketlerin yıl sonu performansları yakından izleniyor