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        Haberler Dünya ABD'li istihbaratçı, İsrail'e verilen destek sebebiyle istifa ettiğini açıkladı

        ABD'li istihbaratçı, İsrail'e verilen destek sebebiyle istifa ettiğini açıkladı

        Pentagon'a bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nda çalışan Binbaşı Harrison Mann, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına "koşulsuz destek" vermesi nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Binbaşı Mann, görevinin kendisinde "inanılmaz bir utanç ve suçluluk yarattığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 00:22 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:22
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        ABD'li istihbaratçı, İsrail yüzünden istifa etti
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        ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nda (DIA) çalışan bir binbaşı, ülkesinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği "koşulsuz" destek nedeniyle görevinden istifa etti.

        Binbaşı Harrison Mann, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

        ABD'nin Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail'e sağladığı "koşulsuz" desteğe işaret eden Mann, bu politikanın Gazze'de "on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesini ve aç bırakılmasını mümkün kıldığını" vurguladı.

        Mann, DIA'daki görevi sırasında etrafındaki meslektaşlarının İsrail'e verdiği destek nedeniyle kendisini "alternatif bir evrende yaşıyor gibi hissettiğini" belirterek, "Bu koşulsuz destek aynı zamanda daha geniş bir savaş riskini doğuran pervasız tırmanışı da teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        ABD ordusunda 13 yıldır görev yapan ve en son Ortadoğu istihbarat analisti olarak çalışan Mann, kendisinin Avrupa kökenli Yahudi bir aileden geldiğine atıfta bulunarak, "Konu etnik temizliğin sorumluluğunu üstlenmeye geldiğinde, özellikle affetmeyen bir ahlaki ortamda büyüdüm." ifadesine yer verdi.

        "UTANÇ VE SUÇLULUK"

        Mann, paylaşımında, "Geçen aylar bize akla gelebilecek en korkunç ve yürek burkan görüntüleri sundu ve ben bu görüntülerle buradaki görevlerim arasındaki bağlantıyı göz ardı edemedim. Bu bende inanılmaz bir utanç ve suçluluk yarattı." ifadelerini kullandı.

        Basında, "ilk kez ABD ordusu ve istihbarat topluluğundan bir kişinin kamuya açık bir şekilde istifa ettiği" vurgulandı.

        ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

        Üzerinde asker üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle ABD silah transferlerini denetleyen eski yönetici Josh Paul ve Dışişleri Bakanlığı'nda iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline de kamuya açık olarak istifalarını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AP ve Harrison Mann'ın LinkedIn hesabı tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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