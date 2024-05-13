Gölette boğulan kardeşler son yolcuğuna uğurlandı

Başakşehir’de girdikleri gölette boğularak hayatını kaybeden Mısır kökenli 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ve 7 yaşındaki kardeşi Fares Ahmed Muhammed, Başakşehir Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy'de bulunan Taşoluk Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mısır’da yaşanan olayların ardından Türkiye’ye sığındıklarını ifade eden ailenin komşusu Abdullah Ömer, "Ben komşusuyum, hanımefendi ailesiyle birlikte 6-7 yıl önce gelmişti Türkiye’ye. Tüm Mısırlılar gibi, Mısır’da var olan siyasi sıkıntılardan dolayı biz Mısır’ı bırakıp Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği ilgiden dolayı Türkiye’yi tercih ettik. Maalesef oradaki gölet birkaç binanın yakınlarında, ortasında kalmış. Oraya hiçbir önlem alınmamış, apaçık bir yer. Herkesin girebileceği, herkesin çıkabileceği bir yer. Çocuklar orada oynarken sanırım yanlışlıkla mı oraya düşmüş."

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"Karşılaştığımız en büyük şok orada hiçbir engelleyici duvar, dikkat tabelası hiçbir şey yok. Önlemsiz bırakılmış, apaçık bir yerde duruyor gölet. Anneleri evdeydi, çocuklarda aşağıda top oynuyorlardı. Oyun oynuyorlardı. Onların bir arkadaşı var. Sanırım ki, gölet yeni oluşmuş çünkü diyorlar ki, 'burada bir gölet oluşmuş gelin oraya bakalım, orada oynayalım' çocuklar oraya gittiler. Orası çamurluk bir yer. Oraya yaklaştıklarında birinin ayağı kaymış, diğeri de ardından girmiş. Yani buradan bir duyuru yapmak istiyoruz. Orası çok tehlikeli bir yer. Bu çocuklar vefat etti ama başka çocuklar da eziyet görebilir o göletten. O nedenle acil bir önlem alınması gerekiyor" dedi.