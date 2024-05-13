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        Haberler Dünya Gürcüler yine sokaklarda: "Yabancı etkinin şeffaflığı" tasarısına karşı protestolar sürüyor

        Gürcüler yine sokaklarda: "Yabancı etkinin şeffaflığı" tasarısına karşı protestolar sürüyor

        Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı tartışmaları yaklaşık bir aydır devam ediyor. Tasarıya karşı çıkan göstericiler, başkent Tiflis'te parlamento binası akşam saatlerinde toplandı. Gösteri, yağmurlu havaya rağmen devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:56 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:59
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        • 1

          Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, hükümetin Parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor.

          İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Parlamentoya nisanda tekrar sunduğu ve "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler, yaklaşık bir aydır sürüyor.

        • 2

          Akşam saatlerinde Tiflis'in çeşitli sokaklarında toplanan göstericiler, Parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı.

          Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu göstericiler, yürüyüş sırasında yasa tasarısı karşıtı sloganlar attı.

        • 3

          Tasarıyı bir "Rus Yasası" olarak nitelendiren göstericiler, hükümete karşıtı sloganlar da atarak ellerinde Gürcistan, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna ile diğer ülkelerin bayraklarını taşıdı.

          Hükümeti, tartışmalı yasa tasarısını Parlamentodan çekmeye çağıran göstericiler, tasarının, ülkenin AB ile entegrasyonunu olumsuz etkileyeceğini savundu.

        • 4

          Tiflis'teki gösteri, yağmurlu havaya rağmen devam ediyor.

          Öte yandan Gürcistan'daki çeşitli üniversitelerdeki öğrencilerin, dersleri boykot etme kararı aldığı da bildirildi.

        • 5

          HÜKÜMET KARARLI

          Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, bu akşam yaptığı açıklamada, Tiflis'te devam eden protestolara katılan göstericileri, polislere yönelik şiddet eylemleri düzenlemekle suçladı.

          Gürcistan'da toplumun büyük çoğunluğunun hükümeti ve "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını desteklediğini kaydeden Kobakhidze, tasarıyı yasalaştırmak konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

        • 6

          Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

          Parlamento, söz konusu yasa tasarısının nihai oylamadan geçmesi için yarın toplanacak.

        • 7

          Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına karşı olduğunu ifade ediyor.

          Yasa tasarısını bir "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtiyor.

          İktidar partisi, Parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.

        • 8

          GÖSTERİLER BİR AYDIR SÜRÜYOR

          Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

          İçişleri Bakanlığı güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında Parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

        • 9

          Hükümetin bu yıl Parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

          Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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