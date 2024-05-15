Galatasaray, İlkay Gündoğan için nabız yokluyor

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Süper Lig'de şampiyonluğun bir puan uzağında bulunan Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosu için çalışmaları da başlamış durumda.

Sağ bek, 8 numara ve 10 numara bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların geniş listesi de oluşturulmuş durumda.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer için kolları sıvadı. Galatasaray kış transfer döneminde de gündeme gelen İlkay Gündoğan'ı yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'daki geleceği tartışmalı olan Türk asıllı Alman yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

Hem Barcelona'ya hem de şehre adaptasyon sorunu yaşadığı öne sürülen İlkay için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların yol haritasını Katalan ekibinin tavrı da belirleyecek. İlkay Gündoğan, Barcelona'dan yıllık 10 milyon Euro ücret alıyor.

Uzun yıllar top koşturduğu Manchester City'den ayrılarak Katalan devine transfer olan İlkay bu sezon 49 maçta forma giyerken 5 gol attı; 13 golün de hazırlayıcısı oldu.