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        Haberler Gündem 3. Sayfa Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!

        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!

        Öğretmene yönelik şiddet bitmek bilmiyor. İstanbul Alibeyköy'de lise müdürü İbrahim Oktugan, okuldaki odasında silahla vurularak katledilmesinin ardından bir diğer üzücü haber de Aksaray'dan geldi. Aksaray'da sınıf öğretmenliği yapan 56 yaşındaki Aziz Koçak, okulun bahçesinde sopalı şiddete uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:54 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:26
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        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
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        Aksaray'da sınıf öğretmeni, bir kişi tarafından okul bahçesinde darbedildi.

        Yenimahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Aziz Koçak (56) ile M.E. (63) arasında okul bahçesinde tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.E, yanında getirdiği sopayla öğretmen Koçak'ı darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak'ın kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli M.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öğretmen Koçak, AA muhabirine, derse girmeye kısa bir süre kala bir öğrencinin yanına gelerek, okulun bahçesinde bir kişinin kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini anlattı.

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        "31 YILLIK ÖĞRETMENİM HİÇ BAŞIMA BÖYLE BİR OLAY GELMEDİ"

        Derse geç kalmamak için hızlıca okul bahçesinde arabaları park ettikleri alana gittiğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

        "Arabanın arkasından bir anda bir kişi çıktı, göremedim. Eli de arkasındaydı ama öyle sopa veya herhangi bir şey olacağını beklemiyordum. 'Hayırdır' demeye kalmadan sopayla bana vurmaya çalıştı. İlk sopa darbesi koluma, ikincisi de ayağıma geldi. Sopayı tuttum ve sarıldım. Diğer öğretmen arkadaşlar yanımıza geldi ve bizi ayırdılar. Ben zaten şeker hastasıyım, olayın etkisiyle bir hoş oldum, hemen ambulans geldi ve hastaneye getirdiler. Bu insan bizim okuldan bir öğrencinin velisi değil. Daha önce konuştuğumuz ve merhabalaştığımız bir insan. Bir dedikodudan dolayı aramız bozulmuştu. Yani biz daha 4 gün önce öğretmen arkadaşımız için eylem yaptık. 'Öğretmenlerimize şiddete hayır' diye tüm alanlarda haykırdık. Daha üzerinden bir hafta geçmeden şiddeti kendi üzerimizde gördük. 31 yıllık öğretmenim hiç başıma böyle bir olay gelmedi."

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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