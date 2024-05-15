Ayten Gökçer, son yolculuğuna uğurlandı
84 yaşında hayatını kaybeden Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, duygularını; "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım, küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi" şeklinde dile getirdi
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2017'de felç geçiren ve uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Devlet Sanatçısı Ayten Gökçer, dün 84 yaşında hayata veda etti.
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Ayten Gökçer'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.
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Ayten Gökçer'in cenaze namazına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi katıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek; "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım, küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı ünvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne lâyık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.
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Taziyeleri kabul eden, sanatçının kızı Aslı Gökçer Oba, şunları kaydetti: Annem, hem meslek hem de özel hayatında, 'Hep çok sevdim, çok sevildim' dedi. 'O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman ben üzülürüm' demişti. Bütün sevenlerinden ricam, üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım.
Oyuncu Işıl Yücesoy da arkadaşı Gökçer'i tarif etmenin zor olduğunu vurgulayarak; "Bunca yıl zirvede kalmış, bunca yıl hayatını yalnız ve yalnız tiyatroya adamış. Bütün bunlar bir kenara, çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Türkiye'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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SON FOTOĞRAFI ANNELER GÜNÜ'NDE
Öte yandan Aslı Gökçer Oba, Anneler Günü'nde annesi Ayten Gökçer ile çektirdiği bu fotoğrafını, "Koynunda uyandım. Anne kokusu..." notuyla yayımlamıştı. Gökçer'in son fotoğrafını gören Melek Baykal da "Aslı'm, canım, nefesi yeter. Allah'ım sağlıklı ömür versin Ayten ablama. Mutlu olsun inşallah" yorumunu yapmıştı.
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AYTEN GÖKÇER HAKKINDA
26 Ocak 1940'ta istanbul'da dünyaya gelen Ayten Gökçer, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi.
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1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Gökçer, sinemaya 1965'te 'Taçsız Kral' adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalde 'Hürmüz' rolü ile başrolde oynadı. 1988'de Devlet Sanatçısı payesi olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999'da 'Yılan Hikayesi' adlı dizi ile televizyon dizilerinde rol almaya başladı.
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ÖDÜLLERİ
Sanat Sevenler Derneği
1967... En İyi Kadın Oyuncu
1971... En İyi Kadın Oyuncu
Gazeteciler Derneği
En İyi Sanatçı
En İyi Kadın Sanatçı
Yılın Sanatçısı
Türk Basın Birliği
En Başarılı Kadın Sanatçı
En Başarılı Kadın Sanatçı
Kültür Bakanlığı
Büyük Ödülü
Türk İş Kadınları Derneği
En İyi Sanatçı
CHP Gençlik Kolları
En İyi Sanatçı