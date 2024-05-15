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        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın söndürüldü

        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın söndürüldü

        İstiklal Caddesi'nde yer alan mağazanın çatı katındaki plastik askıların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:42
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        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
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        İstiklal Caddesi'nde Odakule iş merkezinin yanındaki bir mağazada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Zincir giyim mağazasında çıkan yangın bir anda büyüdü.

        İçinde tekstil ürünleri bulunan mağazadaki alevlerden çıkan kara duman şehrin birçok yerinden görüldü.

        Beyoğlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.

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        Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Caddenin bir bölümü tahliye edildi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Polis, mağazanın bulunduğu alanı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Mağazanın deposunda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        #İstanbul Beyoğlu
        #yangın
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