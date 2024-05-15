Galatasaray'dan Zaha ve Tete kararı!
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha ve Tete'ye, İngiltere, Suudi Arabistan ve Brezilya'dan talipler olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim ise transferin gözdesi olan iki yıldız için kararını verdi.
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Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da başladı.
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Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ve Tete, beklentilerin altında bir performans sergiledi.
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Galatasaray yönetiminin, iki yıldızla yollarını ayırabileceği ve yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.
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ZAHA'YA İNGİLTERE VE SUUDİ ARABİSTAN İLGİSİ
TRT Spor'un haberine göre; İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ifade edildi.
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TETE'Yİ PALMEIRAS İSTİYOR
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen bir diğer yıldız isim Tete'ye de ülkesi Brezilya'nın köklü kulübü Palmeiras'ın talip olduğu belirtildi.
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Galatasaray yönetiminin Tete'yi kiralık olarak gönderebileceği de ifade ediliyor.
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24 yaşındaki Tete bu sezon 43 resmi maçta görev yapıp, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.