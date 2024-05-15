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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da Hüseyin Bulum ile kızı Dudu Çürükkaya evde ölü bulundu

        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!

        Aydın'da, 90 yaşındaki Hüseyin Bulum ile kızı 58 yaşındaki Dudu Çürükkaya evlerinde cansız halde bulundu. Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından baba kızın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:37
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        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Madran Mahallesi'ndeki eve gelen yakınları, Hüseyin Bulum (90) ile kızı Dudu Çürükkaya'nın (58) aynı odada hareketsiz yattığını gördü.

        HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ SAPTANDI

        AA ve İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekibi, Bulum ve Çürükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ÇIKACAK

        Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Durdu Çürükkaya ve Hüseyin Bulum’un cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.Baba ile kızının kesim ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

        ZEHİRLENME İHTİMALİ

        Baba kızın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri de değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Aydın
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