Bodrum'un su altı zenginlikleri ortaya çıkıyor

Bodrum'un birçok bölgesinde dalış yapan Tahsin Ceylan, bu dalışlarda elde ettiği görselleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de arasında olduğu kurumların desteğiyle kitap ve belgesel haline getirdi.