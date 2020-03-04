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Alman otomotiv üreticisi BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı. Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği ifade edilen otomobilin üretime yakın konsept hali ile sergilenmesi ile birlikte, markanın 23 yıl sonra logo değişikliğine de gittiği ortaya çıktı.

BMW'nin i4 ile birlikte tanıttığı yeni logosunun ise 3 boyuttan 2 boyuta geçtiği, siyah çerçevenin kaldırıldığı görülüyor.

Böylece, aracın kendi renginin de logonun içinde görünmesine izin verildiği fark ediliyor.

En son 1997 yılında logo değişikliğine giden BMW, 103 yıllık tarihindeki 6'ıncı logosu ile birlikte, en radikal logo değişikliğine gitmiş durumda.

Alman üretici Volkswagen ve Koreli üretici Kia da geçtiğimiz aylarda elektrikli modellere geçiş ile birlikte yeni logolarının tanıtımını gerçekleştirmişti.

HOLLYWOOD BESTECİSİNDEN OTOMOBİLE ÖZEL SES

BMW'nin yeni logosu ile birlikte tanıttığı elektrikli otomobili i4 de, ilginç özellikleri ile dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanan, fakat bunun yerine dijital bir lansman ile dünyaya tanıtılan otomobilin, 4 saniye içinde 0'dan 100 km/s hıza çıkabildiği ve 600 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

Markanın elektrikli modelleri iX3 ve iNext ile aynı teknolojiyi paylaştığı aktarılan otomobilde 390 kW gücünde elektrik motoru görev yapıyor.

Araçtaki kullanılan 80 kWh kapasiteli bataryaların ağırlığının ise yapılan iyileştirmeler ile 550 kilograma çekildiği bildiriliyor.

Otomobilin dikkat çeken özelliklerinden biri de, özel olarak hazırlanan sesleri.

Birçok Hollywood filminin müziğinde de imzası olan ünlü besteci Hans Zimmer'a hazırlattırılan sesler ile, sürüş modu değişimi ve uyarı sistemlerinin kendine özel müzikleri bulunuyor.

Aracın iç mekanında ise Mercedes modellerinde görülen bütünleşik gösterge tablosu ve multimedya ekranı dikkat çekiyor. Bu ekranlar yol ve aracın fonksiyonları yönetilebiliyor.

Otomobilin orta konsolunda ise multimedya ekranını kontrol etmeye yarayan dairesel buton haricinde klima kontrol grubu gibi tuşlara yer verilmediği fark ediliyor.