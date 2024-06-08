16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
Manisa'da, 39 yaşındaki B.K., lise öğrencisi 16 yaşındaki kızı D.K.'ye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. B.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi. B.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi
Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi D.K. (16), 4 Haziran'da okulda rahatsızlandı. İddiaya göre, rehber öğretmeninin konuştuğu D.K., babası B.K.'nin (39), kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
"2 YILDIR İSTİSMAR EDİLİYORUM" DEDİ
DHA'da yer alan habere göre rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan D.K., babası B.K.'nin 2 yılı aşkın süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Polis, B.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.K.'nin Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. B.K., Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki akşam yakalandı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Dün gece Kula Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen B.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Pişmanım" yanıtını verdi. B.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.