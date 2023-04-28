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'Biz 15 bin teklif ettik onlar 12 bin TL'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kamu işçileri için devam eden toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" açıklamasında bulundu

Giriş: 28.04.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kamu işçilerine zam pazarlığında son durum: Kamu işçisi için son teklifler açıklandı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Atalay "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullandı.

Devam eden görüşmelerde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) kamu işverenini temsil ediyor.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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