Bitcoin ve altın yatırımcısının gözü ABD'de

2022 altın yatırımcısı için hareketli başladı. Altının ons fiyatı 2021 yılını 1.829 dolardan kapatmıştı.

Geçen hafta ise Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımlamasıyla altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı.

Politika faizinin yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti" ifadesi yer aldı.

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

Tutanakların beklenenden erken bir faiz artırımına işaret etmesiyle dolar küresel olarak güçlendi ve altının ons fiyatı geçen perşembe 1.810 dolardan 1.790 dolara geriledi. Bu gelişmeler ışığında Goldman Sachs önceki gün yayımladığı raporda "Fed'den Mart, Haziran ve Eylül'de faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna Aralık ayında bir artırımı daha ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'OMICRON' DÜŞÜŞÜ DURDURDU

Dün ABD Hazine tahvili getirilerinin 2 yılın zirvesine yükselmesiyle de altında önce bir düşüş yaşandı. Ancak bu sabah itibarıyla fiyatlar yeniden 1.810 dolara yükseldi. Analistler sıkılaşma adımlarının dünya genelinde başladığını, ancak tabii asıl olarak Fed'in hamlelerinin takip edildiğini belirtti.

Parasal sıkılaşma altın için geleneksel olarak düşüş anlamına geliyor. Ancak dünyada başta koronavirüs omicron varyantı olmak üzere belirsizlikler sürüyor. Bu hafta Çin'de ilk kez yerel omicron varyantının tespit edilmesi altının düşüşünü durdurdu ve 1.800 doların üzerinde tutunmasına yardımcı oldu.

Salgınla mücadelede 2022'de yeni kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği bilinmezken, tedarik zincirlerindeki bozulmanın daha da kötüleşebileceğine dair endişeler varlığını sürdürüyor.

Bu belirsizlikler güvenli liman olarak kabul edilen altında sürekli bir düşüş yaşanmasının önüne geçiyor.

KONUŞMA METNİ YAYIMLANDI

Altının önümüzdeki günlerdeki seyrinde ise yine Fed başrolde olacak. Fed Başkanı Jerome Powell bugün ikinci dönem başkan adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda bir konuşma yapacak. Halihazırda konuşma metni dün akşam yayımlandı. Powell, bankanın araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade etti.

'ÇOK FARKLI OLGULAR ORTAYA KOYMUYOR'

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan söz konusu konuşma metniyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı "İşgücü piyasasının güçlü olduğuna dair vurgu ile beraber yüksek enflasyon risklerinin ön planda tutulduğu bir konuşma olması itibariyle çok farklı olgular ortaya koymuyor. Omicron’dan dolayı ekonomik toparlanma ve istihdam konusunda halen biraz temkinli olunabilir, diğer taraftan minimal riskler enflasyondan kaynaklı dengesizlikler hesaba katıldığında Fed açısından faizleri artırma konusunda bir engel teşkil etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi koronavirüsten korumak için ortaya konan çizelgenin sonuçlarının izlendiği ortamda, artçı kriz etkilerinden korunmak için değişen dinamiklere karşı uyum sağlamak gerektiğini vurgulayan Erkan sözlerini şöyle sürdürdü:

'SERT İNİŞE NEDEN OLMAK İSTEMİYOR'

"Burada değişen dinamik, arz kaynaklı enflasyon yüksekliğidir. Fed, bunun sarmal etkisinden kaçınmak istiyor. Bir neslin en yüksek enflasyonu tecrübe edilirken, sıcak etkilerden kaçınmak noktasında teşvikleri bir an önce sona erdirmek anlaşılır bir durum. Fiyat baskılarının köklenmesi ciddi bir endişe, çünkü enflasyon aynı zamanda tüketici ve fiyatlama davranışlarını da etkiliyor.

2020'nin başlarında Covid-19 yayılırken, Powell yönetimi Mart’ta faizleri hızla sıfır noktasına doğru indirmişti. Niceliksel genişlemenin başlangıcıyla piyasaya verilen yüksek likidite ile hem panik etkisi hafifletilmek, hem de düşürülen para maliyeti ile şirketlere kredi akış sürdürülmek istendi. Kapanmanın en kötü etkileri geride kaldıktan sonra sektörel açılmalar, likidite bolluğu ve mali teşviklerle de takviye edildi. Kredi ile işleyen sektörlerin cazip ve işler kalması açısından finansal likidite bolluğu önemli bir yer tutuyor. Fed, elbette sert inişe neden olmak istemiyor. Dolayısıyla, finansal sıkılaşma ve desteklerin kesilmesinde artan kredi maliyetlerinin etkisi yakından takip edilmek durumunda.

İşsizlik oranı Aralık ayı itibariyle manşette %3,9’a indi ve sıkılaşan iş koşullarına işaret etti. Fed, oranları toparlanmayı indirmeyecek şekilde artırmaya dikkat ediyor, bu nedenle tek başına anlam yüklenmeyecek olan faiz artışlarından ziyade bundan sonraki aşamada bilanço üzerindeki aksiyonlarına dikkat etmek gerekiyor."

ENFLASYONDA ZİRVE BEKLENTİSİ

Yayımlanan konuşma metninde bir sürpriz olmasa da Senato'daki toplantıda bir soru-cevap kısmı da olacak. Burada üyelerin yükselen enflasyonla ilgili Powell'a detaylı sorular yöneltmesi bekleniyor. Powell, bugüne kadar bu tip toplantılarda piyasaları sarsacak açıklamalar yapmaktan özellikle kaçındı. Yine de söz konusu konuşma yakından takip edilecek.

Bunun yanında yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi de Fed'in sıkılaşma kararlarında belirleyici olacağı için altın fiyatlarında etkili olabilir. Piyasalar yarın yıllık enflasyonun yüzde 7-7.1 civarında açıklanmasını bekliyor. Bu beklenti gerçekleşirse ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine ulaşacak. Benzer şekilde Fed tarafından yakından takip edilen çekirdek enflasyonun da zirve yapması bekleniyor.

'YÜZDE 5.4'ÜN ÜZERİ GELİRSE ALTIN DÜŞEBİLİR'

DailyFX stratejisti Margaret Yang enflasyon verisinin altın fiyatlarına muhtemel etkisini değerlendirdiği son bilgi notunda "Piyasalar yıllık yüzde 5.4 çekirdek enflasyon bekliyor. Eğer bunun üzerinde bir rakam gelirse doların daha da güçlendiğini, altın fiyatlarının ise düştüğünü görebiliriz. Enflasyon oranı beklentiden düşük gelirse altın için bir rahatlama sunabilir" ifadelerini kullandı.

GENİŞLEMEDE GÖRECE AZ YÜKSELDİ

Analistler bunun yanında altının gevşek para politikası döneminde görece çok değerlenmemesinin, sıkılaşma dönemine girerken düşüşü sınırladığına dikkat çekti.

Mart 2020'de Fed destekleyici politikalara geçmeden önce altın 1.620 dolar civarındaydı. Yani bugüne kadar gevşek para politikası döneminde yüzde 11.7 değerlendi.

Buna karşılık örneğin S&P 500 endeksi yüzde 107, Bitcoin ise son 2 aydaki düşüşüne rağmen yüzde 589 yükseldi.

Faizlerin rekor düşük seviyede olduğu dönemde ortaya çıkan getiri arayışı daha riskli görülen borsalar ve fazlasıyla riskli görülen kripto paralarda rekorlar kırılmasına yol açtı.

BITCOIN 40.000 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Bitcoin'de geçen hafta Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından sert bir düşüş yaşanmıştı. Tutanaklar yayımlanmadan önce 46.500 dolar seviyesinde olan Bitcoin dün 40.000 doların altına geriledi. Ancak buradan gelen tepki alımlarıyla bu sabah yeniden 42.000 dolar yükseldi.

Görüldüğü gibi Fed açıklamaları ve hamleleri kripto para piyasasında altından daha fazla yankılanıyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü Bitcoin ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'TEPKİ HENÜZ KUVVETLİ DEĞİL'

"Kripto paralar hem Kazakistan’daki olayların madencilik faaliyetleri üzerinde büyük aksamalara yol açması hem de küresel piyasalardaki Fed kaynaklı risk iştahı yakından takip ediyor. Türkiye’de ise kripto para kazançlarına %40 vergi getirileceği iddialarının asılsız çıkması sonrası yasa taslağı için ABD-İngiltere ve Japonya’daki çalışmaların izleneceği söylendi.

Teknik olarak dip seviyelere yakın olduğumuz görüntüsü grafiklerde belirginleşiyor. Bu nedenle Bitcoin’in de 40.000$ bölgesinden 42.000$ seviyelerine tepki yapmaya başladığını görsek de henüz güçlü olmadıklarını söyleyebiliriz. Yine de kısa vadede 38.000$ bölgesi riski devam etse de spot işlemlerde bu dalgalanmalar önemsenmez. Bu nedenle Bitcoin için 45.000-46.000$ bölgesine tepki şansı sürüyor."

'ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞARSA SATIŞ GELEBİLİR'

Yukarıda da belirtildiği gibi Fed Başkanı Powell'dan önemli bir sürpriz beklenmiyor. Kripto para yatırımcısının gözü bu sebeple daha çok yarın açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Kripto para yatırım firması GlobalBlock'un analisti Marcus Sotiriou yayımladığı bilgi notunda "Eğer yayımlanacak veri piyasa beklentisini aşarsa Bitcoin'de yeni satışlar görebiliriz. Yatırımcı daha yüksek enflasyonun Fed'in daha hızlı davranacağı anlamına geldiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.