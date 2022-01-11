Bitcoin direniyor

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Geçen hafta Fed tutanaklarında erken bir faiz artırımının sinyalinin verilmesi ve yoğun kripto para madenciliği faaliyetinin yürütüldüğü Kazakistan'da yaşanan olaylar geçen haftadan bu yana Bitcoin'de düşüşe yol açtı.

Bitcoin dün akşamüstü kritik bir destek seviyesi olarak öne çıkarılan 40.000 doların altını gördü. Ancak gelen tepki alımlarıyla akşam saatlerinde bu seviyenin üzerine çıktı.

Bitcoin bu sabah ise 42.600 dolara kadar yükseldi. Böylece son 24 saatteki kayıplarının tamamını sildi. Bitcoin son 1 haftada ise yüzde 8.5 değer kaybetti.

ETHEREUM 1 HAFTADA YÜZDE 16 DÜŞTÜ

Ethereum ise dün 3.000 dolarlık kritik seviyeye yaklaştı ancak bu seviyenin altına inmedi. Bu sabah itibarıyla yeniden 3.120 dolara yükseldi. Ethereum'daki günlük düşüş yüzde 2, haftalık düşüş ise yüzde 16 oldu.

Analistler Kazakistan'daki olayların durulmasının kripto paralar için önemli olduğunu ancak bunun risk iştahını artırmada yeterli olamayabileceğini belirtti.

Dün gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçen Bitcoin'de bugün, bu yükselişin ne kadar tepkisel kalacağı takip edilecek.