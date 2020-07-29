Bitcoin ne kadar

Kripto para birimi Bitcoin aniden yükselip aniden düşüyor. Yatırımcıları harekete geçiren Bitcoin son zamanlarda takip edilen kripto para birimi oldu. Bitcoin bugün ne kadar? Bitcoin kaç TL? İşte yanıtı...

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?



Analistlere göre, bir süre öncesine kadar Bitcoin fiyatı için önemli "direnç" düzeylerinden sayılan "10.500 dolar" son gelişmelerle "destek" düzeyine dönüştü.



Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 118.55 milyar dolardan, 96.2 milyar dolara düşerek, bir günlük aradan sonra yeniden 100 milyar dolar düzeyinin altına çekildi. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 32'si gerilerken, ilk 10 birimden Bitcoin dahil 4'ü de gerileyenler arasındaydı.



Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.10 düşüşle 10,950.70 dolara gerileyen Bitcoin'in piyasa hacmi de 201.99 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerinde tutundu.



Toplam 5,829 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,001 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 22.35 milyar dolar düşüşle 118.55 milyar dolardan 96.2 milyar dolara gerilerken, toplam piyasa hacmi ise 322.43 milyar dolardan 323.11 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

KRİPTO PARA PİYASALARI SON DURUM



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:



1.Bitcoin yüzde 0.04 düşüşle 10,950.70 dolar,



2.Ethereum yüzde 0.45 düşüşle 317.09 dolar,



3.XRP yüzde 8.03 artışla 0.24 dolar,



4.Tether yüzde 0.34 düşüşle 0.99 dolar,



5.Bitcoin Cash yüzde 5.99 artışla 289.06 dolar,



6.Bitcoin SV yüzde 2.12 artışla 213.42 dolar,



7.Cardano yüzde 4.32 artışla 0.14 dolar,



8.Litecoin yüzde 4.34 artışla 55.77 dolar



9.Crypto.com Coin yüzde 2.47 düşüşle 0.15 dolar,



10.Binance Coin yüzde 0.02 artışla 20.06 dolardan işlem görüyordu.



Çin Anayasa Mahkemesi, "dijital para, ağ sanal mülkleri ve verilere" ilişkin mülkiyet haklarının korumasını güçlendirme çağrısında bulundu. Mahkemenin kararıyla, modern mülkiyet hakları sisteminin iyileştirilmesi, kamu gücünün özel mülkiyet haklarını ihlal etmek ve özel mülkleri yasa dışı bir şekilde ele geçirmek için kullanılmasının da önlenmesi isteniyor.



Çin'de Bitcoin ilk kez Ekim 2018'de mahkeme tarafından mülk olarak tanındı; aynı yıl, bir Hollanda mahkemesi de, iflas durumlarında mevcut mülkiyet yasası altında Bitcoin'in "aktarılabilir bir değer" olduğunu karar altına aldı.



Benzer şekilde bir Fransız ticaret mahkemesi de Mart ayındaki bir duruşmada Bitcoin'i para birimi olarak kabul etti.



ABD'de bir federal mahkeme geçen hafta, Bitcoin'in "para" olarak kabul edilmesine karar verdi. Columbia federal mahkemesinin Başyargıcı Beryl A. Howell, "para"nın genel olarak "değişim aracı, ödeme yöntemi ya da bir değerin saklanması" gibi tanımlarla belirtildiğine dikkat çekerek, buradan hareketle, "Bitcoin bu tanımlamaların tümüne uygun olduğu için para olarak kabul edilmeli" kararını verdi.