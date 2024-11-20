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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de yeni tarihi zirve - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de yeni tarihi zirve

        Bitcoin gece saatlerinde kısa süreliğine 94.000 doları aşarak rekor yeniledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 08:32
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        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
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        Kripto paralarda Donald Trump'ın ABD Başkanlık sçeimlerinden zaferle ayrılmasıyla esmeye başlayan olumlu rüzgarlar yeni bir rekor getirdi. Dün gece Bitcoin ilk kez 94 bin doları gördü.

        Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media and Technology Group'un kripto para yatırım firması Bakkt'ı satın alacağına yönelik haberler rekorun gelmesinde etkili oldu. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump Media, Bakkt'ın tamamını satın almak üzere görüşmeler yürütüyor.

        ETF'LERE 5.1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

        Bunun yanında analistler Trump'ın seçimi kazanmasından bu yana Bitcoin ETF'lerine net girişlerin 5.1 milyar doları bulduğunu ve bunun dünyanın en büyük kripto parasını desteklediğine dikkat çekti.

        Bitcoin gece saatlerinde 94 bin 2 doları görmesinin ardından bu seviyede satışlar geldi. TSİ 8.25 itibarıyla Bitcoin 92.378 dolardan işlem gördü. Son çekilmeye rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.14 değer kazandı. Son 1 haftada ise dolar bazında yatırımcısına yüzde 5.3 kazandırdı.

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