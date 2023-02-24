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Bitcoin'de düşüş

Bitcoin günlük yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 24.000 dolarlık kritik seviyenin altına düştü

Giriş: 24.02.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin'de düşüş
HABERTURK.COM

Fed'in sıkı para politikasını beklenenden uzun sürdürebileceğine dair öngörüler kripto paralarda satış getirdi.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.2 gerileyerek 23.862 dolara düştü. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 0.9 değer kaybederek 1.653 dolara çekildi.

Binance Coin yüzde 0.6'lık düşüşle 311 dolara, Ripple yüzde 1.8 düşerek 0.39 dolara, Cardano (ADA) ise yüzde 2.9'luk düşüşle 0.38 dolara indi.

PİYASA GENELİNDE DÜŞÜŞ

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto parların 86'sı dolar bazında değer kaybı yaşadı.

21 Şubat'ta 25.000 doların üzerini gören Bitcoin bu seviyeyi kıramadıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Önceki gün Bitcoin 23.700 doların altını görürken dün yeniden 24.500 doların üzerini gördü.

Ancak dünyanın en büyük kripto parası 24.000 doların üzerinde tutunamadı ve bugün yeniden bu seviyenin altına geriledi.

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