Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla başlayan kripto paralardaki satış süreci dün itibarıyla şiddetli bir hale büründü.
Bitcoin bugün sabaha karşı 20.950 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla hafif bir toparlanma yaşadı. TSİ 11.00'da 22.700 doların üzerine çıktı. Buna rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.5 düştü.
Bitcoin cuma günü ABD enflasyon verisi açıklanmadan önce 30.000 doların üzerinde seyrediyordu. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile yüzde 8.3'lük beklentiyi aşmasıyla piyasalarda Fed'den yarınki toplantıda 75 baz puanlık faiz artırımı gelme ihtimali fiyatlanmaya başladı.
CELSIUS DA ETKİLEDİ
Bitcoin yeni haftaya 27.400 dolardan başlarken borsalardaki düşüşe paralel bir şekilde pazartesi günü 25.000 doların altını gördü. Dün ise kripto para fonlama şirketi Celsius'un tüm işlemlerini durdurduğunu açıklaması zaten satış baskısı altındaki Bitcoin'deki düşüşü hızlandırdı. Dün öğlen saatlerinde Bitcoin'deki günlük kayıp yüzde 15'i aştı.
1 HAFTADA YÜZDE 30 KAYBETTİRDİ
Benzer şekilde Ethereum da bugün sabaha karşı 1.100 doların altına geriledi ve 1.094 doları gördü. Ardından yeniden 1.230 dolara çıktı.
Son yükselme emarelerine rağmen Bitcoin son 1 haftada yatırımcısına yüzde 23, Ethereum ise yüzde 30 kaybettirdi. 2022 genelinde ise Bitcoin yüzde 52, Ethereum ise yüzde 67 düştü.
1 TRİLYON DOLARIN ALTINDA
Dün yaşanan sert düşüşlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri Şubat 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altına geriledi. Cuma günü ABD enflasyon verisi açıklanmadan önce kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 232 milyar dolar seviyesindeydi. Bu miktar bugün itibarıyla ise 962 milyar dolara geriledi. Yani 4 günde piyasadan 270 milyar dolar silindi
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